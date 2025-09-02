Президент Финляндии заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 14:28
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение", – сказал он.
В то же время президент Финляндии отметил, что он не является оптимистом относительно заключения мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.
"Нам нужно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть такая операция", - добавил он.
