Президент Финляндии заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в вопросе гарантий безопасности для Украины достигнут прогресс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы достигаем прогресса в этом вопросе и, надеемся, скоро найдем решение", – сказал он.

В то же время президент Финляндии отметил, что он не является оптимистом относительно заключения мирного соглашения или прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшем будущем.

"Нам нужно согласовать меры безопасности с Соединенными Штатами, которые, по сути, обеспечат поддержку для этого. Мы сосредотачиваемся на этих вопросах вместе с нашими начальниками обороны, которые разрабатывают конкретные планы того, как может выглядеть такая операция", - добавил он.