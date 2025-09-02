Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsində irəliləyişə nail olunub
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 14:41
Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri məsələsində irəliləyişə nail olunduğunu bildirib.
Bu barədə "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir.
"Biz bu məsələdə irəliləyişə nail oluruq və ümid edirik ki, tezliklə həll yolu tapacağıq", - o deyib.
Finlandiya Prezidenti yaxın gələcəkdə Ukrayna və Rusiya arasında sülh sazişinin imzalanması və ya atəşkəsin əldə olunması ilə bağlı nikbin olmadığını söyləyib.
"Biz Birləşmiş Ştatlarla təhlükəsizlik tədbirlərini razılaşdırmalıyıq. Biz belə bir əməliyyatın necə görünə biləcəyinə dair konkret planlar hazırlayan müdafiə üzrə rəhbərlərimizlə birlikdə bu məsələlərə diqqət yetiririk", - o əlavə edib.
Son xəbərlər
15:33
Suriyada avtobus neft sisternilə toqquşub, 12 nəfər ölübDigər ölkələr
15:28
Azərbaycan Gənclərinin İqlim üzrə Bəyanatının yekun variantı qəbul olunubCOP29
15:21
Ərdoğan: Rusiya və İran zaman keçdikcə narahatlıqlarının əsassız olduğunu anlayacaqlarXarici siyasət
15:21
İsrail Prezidenti Roma Papası ilə görüşəcəkDigər ölkələr
15:21
Digahda bir nəfər süni sututarında batıbHadisə
15:20
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının aktivləri azalıbMaliyyə
15:20
"Bavariya" hücumçusunu icarəyə veribFutbol
15:19
Xankəndidə inşa ediləcək Qarabağ Regional Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin binası ilə bağlı detallar açıqlanıbİnfrastruktur
15:17