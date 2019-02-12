Президент Филиппин предложил переименовать страну

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил переименовать страну в "Республику Махарлика", чтобы ослабить ее связь с колониальной историей.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, данное заявление президент сделал во время выступления в провинции Магинданао.

По его словам, что название "Филиппины" стране дал Фернан Магеллан, так как испанский король Филипп оплатил его путешествие.

Филиппинский лидер отметил, что ему нравится идея назвать страну "Республикой Махарлика".

В современном филиппинском языке слово "махарлика" означает "королевская знать".