Президент Евросовета призывает Путина немедленно остановить насилие

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о продолжающейся агрессии РФ, подчеркнул, что Европа поддерживает Украину и продолжит помогать.

Президент Европейского совета Шарль Мишель поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о продолжающейся агрессии РФ, подчеркнул, что Европа поддерживает Украину и продолжит помогать.

Об этом передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как Киев под продолжающейся атакой российских сил. Призываю президента РФ Владимира Путина немедленно остановить насилие. Необходимо немедленно мобилизовать мировое сообщество, чтобы защитить международное право", - написал Мишель в Twitter.

Он подчеркнул, что "бессмысленные страдания и гибель мирных жителей должны прекратиться".

"Европа поддерживает людей Украины и продолжит оказывать поддержку. Вчера вечером была политически согласована вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями. Дальнейший пакет в срочной подготовке", - заявил Мишель.