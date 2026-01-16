Президент Чехии: Украине придется пойти на "болезненные уступки" ради мира

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется пойти на "болезненные уступки" для завершения войны. По его словам, Киев готов к такому шагу.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Павел заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он подчеркнул, что Украина сделала много на пути к получению приемлемого решения.

"Я считаю, что там есть и ряд болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру. И мы должны приложить все усилия для того, чтобы вся эта работа, которая была проделана при подготовке этих документов, не была напрасной", - заявил он.

Павел также отметил, что важную роль в противодействии РФ должны играть США, а ЕС не может оставаться в стороне.

"К сожалению, печальный факт, что без США не будет решения вопроса войны в Украине. И это болезненно для Европы, что ключевую роль играют Штаты. Но это не означает, что Европа и европейские страны должны быть в стороне от этих усилий", - заявил Павел.