İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 19:09
    Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir

    Kiyev potensial sülh müqaviləsinin məqbul və ədalətli olması üçün artıq çox şey etsə də, müharibənin bitməsi şərtləri Ukraynadan ağrılı və mürəkkəb güzəştlər tələb edə bilər.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Çexiya Prezidenti Petr Pavel Kiyevdə Prezident Volodimir Zelenski ilə birgə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    O, vurğulayıb ki, Ukrayna müharibənin sonunun real olaraq yaxınlaşacağı təqdirdə kompromislərə hazır olduğunu nümayiş etdirir:

    "Bu, Kiyevin məsuliyyətli mövqeyindən və hətta çətin qərarlar bahasına olsa belə, döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq istəyindən xəbər verir. Hesab edirəm ki, Ukrayna qərarın qəbul edilməsi üçün çox şey edib. Lakin Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir və əgər bu, sülhə aparacaqsa, düşünürəm o (Ukrayna) buna hazırdır" - P. Pavel bildirib.

    Çexiya prezidenti Avropa İttifaqının (Aİ) ünvanınba iradlar da bildirərək onu passivlikdə günahlandırıb:

    "Avropa İttifaqı bu prosesdə əsas rol oynamalıdır. Məhz o, Ukraynanın dəstəklənməsinə və Rusiyaya təzyiqin artırılması üçün maksimum səy göstərməlidir. Biz səy göstərməliyik ki, bu sənədlərin hazırlanması zamanı görülən bütün işlər hədər getməsin".

    Ukrayna sülh güzəşt Çexiya Petr Pavel

    Son xəbərlər

    19:41

    Türkiyənin KARGU və ALPAGU PUA-ları Avropaya ixrac ediləcək

    Region
    19:32

    MKİ-nin direktoru Karakasda Venesuelanın müvəqqəti lideri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto

    Kamran Əliyev İstanbul Baş prokurorunun müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    Region
    19:16

    Münxen konfransı İran XİN başçısına göndərilmiş dəvəti ləğv edib

    Digər ölkələr
    19:09

    Çexiya Prezidenti: Ukrayna bir sıra ağrılı güzəştlərə getməlidir

    Digər ölkələr
    19:07

    Dünya Bankı Azərbaycana yeni büdcə mexanizminə keçid islahatlarının həyata keçirilməsində dəstək göstərir

    Maliyyə
    19:05

    Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar baş tutub

    Komanda
    19:05

    KİV: Ukrayna nümayəndə heyəti Uitkoff ilə danışıqlar aparmaq üçün ABŞ-yə gedir

    Digər ölkələr
    19:00

    Siyasi partiyalar üzvlərinin reyestrindəki dəyişikliklər barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti