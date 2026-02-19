İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzub

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 15:37
    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turnirindəki ilk oyununda böyük hesabla uduzub

    18 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Beynəlxalq İnkişaf Turnirində ilk oyuna çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda Rusiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşan yığma 1:7 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycan komandasının heyətində qolu 58-ci dəqiqədə penaltidən Nicat Kərimov vurub.

    Matç Belarusun paytaxtı Minskdə yerləşən yerli futbol federasiyasının məşq meydanında keçirilib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi fevralın 20-də Özbəkistan, 21-də Belarusla üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan millisi Beynəlxalq İnkişaf Turniri Belarus Minsk Rusiya Futbol

