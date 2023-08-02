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Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ

Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонил еще восемь таких запросов.
Другие страны
2 августа 2023 г. 10:24
Президент Чехии разрешил 14 гражданам республики присоединиться к ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонил еще восемь таких запросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Предшественник занявшего 9 марта пост главы государства Павела Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам республики 132 разрешения присоединиться к ВСУ. Таким образом, согласно порталу, их общее число составило 146.

Между тем, как отметил портал, неизвестно, сколько из получивших разрешения действительно отправились в Украину. Чешское законодательство исключает возможность участия граждан республики в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Это правило может распространяться на имеющих вид на жительство иностранцев.

Чешские СМИ 2 июля проинформировали, что полиция предъявила одному из граждан страны обвинение в присоединении к добровольческому батальону ВСУ без разрешения президента республики. Он, согласно СМИ, признал, что не обратился за ним к главе государства, так как представители властей в устных заявлениях гарантировали освобождение от уголовной ответственности тем, кто присоединятся к защите Украины, и поэтому не считает себя виновным.

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