Президент Чада возмутился выпадами Макрона в адрес Африки

Президент Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно высказал возмущение нападками президента Франции Эмманюэля Макрона на африканские страны, которые некогда были французскими колониями.

Президент Республики Чад Махамат Идрисс Деби Итно высказал возмущение нападками президента Франции Эмманюэля Макрона на африканские страны, которые некогда были французскими колониями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил чадский портал Alwihda.

"Хотел был выразить свое возмущение недавними высказываниями президента Эмманюэля Макрона, которые источают презрение к Африке и африканцам, - цитирует президента портал. - Честно говоря, я думаю, что он ошибся эпохой".

Махамат Идрисс Деби Итно отреагировал на высказывание Макрона о решении Чада и других франкоязычных стран Африки разорвать военное сотрудничество с Парижем. По словам президента Франции, африканцы приняли такое решение по согласованию с Парижем, но не заявили об этом публично и "забыли поблагодарить" за помощь в борьбе с террором.

"Решение прекратить военное сотрудничество с Францией - целиком суверенное решение Чада, - подчеркнул Махамат Идрисс Деби Итно. - Здесь нет места какой-либо двусмысленности".