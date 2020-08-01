Президент Бразилии предположил, что все заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo.

"Я нахожусь в группе риска, соответственно, я никогда не проявлял небрежность, я знал, что однажды заражусь, к сожалению, думаю, что почти все вы заразитесь когда-нибудь", — заявил президент.

Во время визита он торжественно открыл военно-гражданскую школу и социальное жилье, а также продемонстрировал своим сторонникам коробку с гидроксихлорохином, которому он приписывает свое выздоровление от COVID-19.

"Сожалею, сожалею о смертях, люди умирают каждый день по ряду причин, такова жизнь", — сказал Болсонару, вновь заявляя о смерти от коронавируса как о чем-то неизбежном.

Напомним, что заболевание у бразильского президента выявили 7 июля. Три первых теста были положительными, а 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа.