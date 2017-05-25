Президент Бразилии отдал приказ о применении армии для восстановления порядка

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Бразилии Мишел Темер отдал приказ о применении армии для восстановления порядка - борьбы с протестующими, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Десятки тысяч демонстрантов двинулись ранее в среду к зданиям министерств в Бразилиа, требуя отставки Темера и свертывания его программы экономии.

Полиция использовала против них слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты ответили поджогом мебели в министерстве сельского хозяйства, а также поджогами шин, нанесением направленных против Темера граффити на стены зданий и т.д.

По сообщениям полиции, один демонстрант ранен. Местные СМИ информируют о как минимум одном сильно пострадавшем от попадания резиновой пули в лицо и еще одном потерявшем часть руки в попытке швырнуть взрывное устройство в полицейских.

Темер возглавил страну год назад после импичмента Дилмы Руссеф. На прошлой неделе он отказался уйти в отставку, несмотря на начало расследования обвинений в коррупции в его адрес в Верховном суде.