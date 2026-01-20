Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный суд
Другие страны
- 20 января, 2026
- 15:15
Президент Болгарии Румен Радев подал заявление об отставке в Конституционный суд страны.
Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Конституция не устанавливает срок, в течение которого судьи обязаны вынести решение.
Радев занимает пост с 22 января 2017 года.
Накануне он заявил о планах принять участие в досрочных парламентских выборах. Решение об их проведении приняли после того, как 16 января коалиция "Альянс за права и свободы" вернула президенту Болгарии мандат на формирование правительства.
