Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный суд

Президент Болгарии Румен Радев подал заявление об отставке в Конституционный суд страны.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Конституция не устанавливает срок, в течение которого судьи обязаны вынести решение.

Радев занимает пост с 22 января 2017 года.

Накануне он заявил о планах принять участие в досрочных парламентских выборах. Решение об их проведении приняли после того, как 16 января коалиция "Альянс за права и свободы" вернула президенту Болгарии мандат на формирование правительства.