    Bolqarıstan Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 15:25
    Bolqarıstan Prezidenti Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsini təqdim edib

    Bolqarıstan Prezidenti Rumen Radev ölkənin Konstitusiya Məhkəməsinə istefa ərizəsi verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bolqarıstan Milli Televiziyası (BNT) məlumat yayıb.

    Konstitusiya hakimlərin qərar verməli olduğu vaxt çərçivəsini müəyyən etmir.

    R.Radev 2017-ci il yanvarın 22-dən bu vəzifəni tutur.

    O, ötən gün növbədənkənar parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətində olduğunu bildirib.

    Bolqarıstan Rumen Radev
    Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный суд

