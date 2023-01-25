Президент Болгарии распустит парламент страны

Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник о намерении подписать указы о роспуске Народного собрания 48-го созыва, назначении нового технического правительства и дате проведения досрочных выборов 3 февраля.

Президент Болгарии Румен Радев заявил во вторник о намерении подписать указы о роспуске Народного собрания 48-го созыва, назначении нового технического правительства и дате проведения досрочных выборов 3 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление об этом глава государства сделал в эфире Болгарского национального телевидения.

"Издам указ о роспуске парламента 3 февраля и назначу выборы на 2 апреля. Надеюсь, что депутаты парламента используют оставшееся время, чтобы доказать, что борьба с коррупцией, план по восстановлению и устойчивости и европейская интеграция являются реальными приоритетами, а не предвыборными обещаниями", - сказал Радев.

Болгарские социалисты ранее вернули президенту Румену Радеву нереализованным третий мандат на право сформировать правительство. Они стали последней партией в 48-м Народном собрании Болгарии, которая имела шанс сформировать правительство, но после консультаций с лидерами других политических движений отказалась от права выдвинуть кандидата на должность премьера и сформировать правительство.

Также Радев встретился с представителями Центральной избирательной комиссии, у которых уточнил даты готовности к проведению досрочных выборов в парламент. Он получил заверения, что 2 апреля - оптимальная дата, и к этому моменту для проведения выборов все будет готово.