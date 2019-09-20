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Президент Беларуси решил упростить визовый режим с ЕС

Президент Беларуси решил упростить визовый режим с ЕС
​Беларусь упростит визовый режим со странами Евросоюза

Беларусь упростит визовый режим со странами Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Соответствующее решение принял президент страны Александр Лукашенко, сегодня оно будет опубликовано.

А.Глаз отметил, что документ будет касаться подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики. Глава МИД Беларуси Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно. 

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