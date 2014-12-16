Президент Беларуси: Нам не пристало все время молиться на российский рынок

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал правительство перестать молиться на Россию и заняться поиском новых рынков сбыта. Как сообщает Report со ссылкой на белорусские СМИ, по словам главы республики, у Кабмина на решение этого вопроса есть несколько недель, иначе республику может ожидать девальвация, сокращение промышленности и безработица.

"Нам не пристало все время молиться на российский рынок, хоть Россия и наша братская страна. Видите, их рынок обвалился, и мы следом полетели", - заявил Лукашенко.

Аналогичная ситуация, по его словам, может произойти и в Казахстане, который, как и Беларусь, привязан к российской экономике. Президент добавил, что на происходящее влияет ситуация на Украине, которая была одним из главных партнеров Минска.