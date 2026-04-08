Милей примет участие в церемонии награждения Трампа в Израиле
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 10:20
Президент Аргентины Хавьер Милей прибудет в Израиль с визитом 18 апреля.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Ynet.
Согласно информации, визит аргентинского лидера был согласован еще до объявления о прекращении огня.
Милей планирует принять участие в церемонии награждения президента США Дональда Трампа Израильской премией мира.
Ранее в израильских СМИ отмечалось, что Трамп рассматривает возможность визита в Израиль в апреле, чтобы получить престижную премию в Иерусалиме в день независимости страны - 22 апреля.
С объявлением прекращения огня вероятность личного участия Трампа в церемонии награждения возросла, отмечает агентство.
