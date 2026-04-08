Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    • 08 апреля, 2026
    • 10:20
    Милей примет участие в церемонии награждения Трампа в Израиле

    Президент Аргентины Хавьер Милей прибудет в Израиль с визитом 18 апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ynet.

    Согласно информации, визит аргентинского лидера был согласован еще до объявления о прекращении огня.

    Милей планирует принять участие в церемонии награждения президента США Дональда Трампа Израильской премией мира.

    Ранее в израильских СМИ отмечалось, что Трамп рассматривает возможность визита в Израиль в апреле, чтобы получить престижную премию в Иерусалиме в день независимости страны - 22 апреля.

    С объявлением прекращения огня вероятность личного участия Трампа в церемонии награждения возросла, отмечает агентство.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Хавьер Милей Израиль
    Argentina Prezidenti gələn həftə İsrailə səfər edəcək

