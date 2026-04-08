    Израиль сегодня объявит о возобновлении полноценной работы аэропорта Бен-Гурион

    • 08 апреля, 2026
    • 19:27
    Израиль сегодня объявит о возобновлении полноценной работы аэропорта Бен-Гурион

    Израиль объявит о плане полного возобновления полетов в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) уже с полуночи сегодняшнего дня.

    Как передает Report, об этом сообщил изданию The Times of Israel представитель авиационной отрасли.

    "Сегодня вечером ожидается объявление Министерства транспорта о полном возобновлении полетов в аэропорту Бен-Гурион", - отметил он.

    С началом войны с Ираном 28 февраля воздушное пространство Израиля было закрыто для большей части коммерческого воздушного движения. В течение последнего месяца было разрешено выполнение ограниченного числа экстренных рейсов исключительно израильскими авиакомпаниями El Al, Arkia и Israir.

    İsrail bu gün Ben-Qurion hava limanının fəaliyyətinin tam bərpasını elan edəcək

