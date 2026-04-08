Израиль сегодня объявит о возобновлении полноценной работы аэропорта Бен-Гурион

Израиль объявит о плане полного возобновления полетов в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) уже с полуночи сегодняшнего дня.

Как передает Report, об этом сообщил изданию The Times of Israel представитель авиационной отрасли.

"Сегодня вечером ожидается объявление Министерства транспорта о полном возобновлении полетов в аэропорту Бен-Гурион", - отметил он.

С началом войны с Ираном 28 февраля воздушное пространство Израиля было закрыто для большей части коммерческого воздушного движения. В течение последнего месяца было разрешено выполнение ограниченного числа экстренных рейсов исключительно израильскими авиакомпаниями El Al, Arkia и Israir.