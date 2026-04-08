Израиль сегодня объявит о возобновлении полноценной работы аэропорта Бен-Гурион
Другие страны
- 08 апреля, 2026
- 19:27
Израиль объявит о плане полного возобновления полетов в аэропорту Бен-Гурион (Тель-Авив) уже с полуночи сегодняшнего дня.
Как передает Report, об этом сообщил изданию The Times of Israel представитель авиационной отрасли.
"Сегодня вечером ожидается объявление Министерства транспорта о полном возобновлении полетов в аэропорту Бен-Гурион", - отметил он.
С началом войны с Ираном 28 февраля воздушное пространство Израиля было закрыто для большей части коммерческого воздушного движения. В течение последнего месяца было разрешено выполнение ограниченного числа экстренных рейсов исключительно израильскими авиакомпаниями El Al, Arkia и Israir.
20:38
В Азербайджане ужесточаются требования по безопасности для интернет-провайдеров - ЭКСКЛЮЗИВИКТ
20:26
Трамп: Переговоры с Ираном будут идти в закрытом форматеДругие страны
20:22
Фото
В Турции ливни привели к гибели двух человекВ регионе
20:10
В Пермском крае убивший учительницу школьник арестован на два месяцаВ регионе
19:58
Арагчи и Байрамов обсудили текущую ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
19:52
Трамп: Ливан не включен в двухнедельное соглашение о прекращении огня - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:49
Глава МИД Эстонии завтра посетит АрмениюДругие страны
19:46
В Ливане в ходе сегодняшних атак погибли 89 человек, 800 раненыДругие страны
19:36