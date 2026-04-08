    İsrail bu gün Ben-Qurion hava limanının fəaliyyətinin tam bərpasını elan edəcək

    İsrail artıq bu gün gecə yarısından etibarən Ben-Qurion (Təl-Əviv) hava limanında uçuşların tam bərpası planı barədə elan edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" nəşrinə aviasiya sahəsinin nümayəndəsi bildirib.

    "Bu gün axşam Nəqliyyat Nazirliyinin Ben-Qurion hava limanında uçuşların tam bərpası haqqında elan verəcəyi gözlənilir", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, Fevralın 28-də İranla müharibənin başlaması ilə İsrailin hava məkanı kommersiya hava hərəkətinin böyük hissəsi üçün bağlanmışdı. Son bir ay ərzində yalnız İsrailin "El Al", "Arkia" və "Israir" aviaşirkətləri tərəfindən məhdud sayda təcili reyslərin həyata keçirilməsinə icazə verilirdi.

    İsrail Ben-Qurion Hava Limanı (TLV)
    Израиль сегодня объявит о возобновлении полноценной работы аэропорта Бен-Гурион

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp: İranla danışıqlar qapalı formatda keçiriləcək

    Digər ölkələr
    20:30

    Azərbaycanda internet provayderləri üçün məlumat təhlükəsizliyi tələbləri sərtləşdirilir - EKSKLÜZİV

    İKT
    20:22

    Rusiyada müəlliməni öldürən məktəbli iki ay müddətinə həbs edilib

    Region
    20:19

    Gürcüstan ABŞ və İran arasında atəşkəsi alqışlayıb

    Region
    20:07
    Foto

    Türkiyədə güclü yağış səbəbindən 2 nəfər ölüb, avtomobilləri sel aparıb, infrastruktura ciddi ziyan dəyib

    Region
    20:04

    Sabah Sabunçu və Binəqədinin bir hissəsində qaz kəsiləcək

    Energetika
    19:59

    Tramp: Livan ikihəftəlik atəşkəs razılaşmasına daxil edilməyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:58

    Estoniyanın XİN rəhbəri sabah Ermənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    19:50

    Livanda bugünkü hücumlar zamanı 89 nəfər ölüb, 800 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti