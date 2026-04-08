    • 08 апреля, 2026
    • 19:07
    Австрия заявила о готовности стать площадкой для переговоров по Ирану

    Вена готова стать площадкой для международных переговоров на фоне ситуации вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил министр образования Австрии Кристоф Видеркер, комментируя меры правительства на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Правительство Австрии в среду создало координационный штаб для мониторинга ситуации на фоне конфликта на Ближнем Востоке и подготовки возможных мер реагирования. Заседания будут проводиться не реже одного раза в неделю.

    "Прекращение огня - это передышка, а не устойчивый мир. Война в Иране - это не война Европы или Австрии, однако ее последствия напрямую нас затрагивают, поэтому мы должны быть готовы оперативно принимать меры. Кроме того, Австрия может внести свой вклад и дипломатическим путем: Вена готова выступить площадкой для переговоров", - сказал Видеркер.

    Avstriya İran üzrə danışıqlarda platforma kimi çıxış etməyə hazır olduğunu bəyan edib

