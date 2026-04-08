Argentina Prezidenti gələn həftə İsrailə səfər edəcək
- 08 aprel, 2026
- 10:34
Argentina Prezidenti Xavyer Miley aprelin 18-də İsrailə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" agentliyi məlumat yayıb.
X.Miley səfər çərçivəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampın sülhə töhfəsinə görə nüfuzlu mükafatla təltif edilməsi mərasiminə qatılacaq.
Daha əvvəl İsrail KİV-lərində qeyd olunub ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailə səfər etmək imkanını nəzərdən keçirir. Səfər İsrailin Müstəqillik Günü çərçivəsində Qüdsdə təqdim olunacaq nüfuzlu mükafatın alınması ilə bağlıdır. Həmin tarix aprelin 22-nə təsadüf edir.
