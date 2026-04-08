    Yol polisi küləkli hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 08 aprel, 2026
    • 12:21
    Yol polisi küləkli hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi küləkli hava ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib.

    Bildirilib ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, bu gün Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi intensiv yağışlardan sonra növbəti əlverişsiz hava şərtlərinin yollarda yarada biləcək xoşagəlməz halların qarşısının alınması üçün hərəkət iştirakçılarından ehtiyatlı olmağı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyi xahiş edir.

    Qoşqulu, tentli, uzun ölçülü yük avtomobillərinin sahibləri və sürücüləri daha məsuliyyətli olmalı, küləkli hava şəraitində hərəkətin çətin və təhlükəli olduğunu unutmamalı, daşıdıqları yükün qablaşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

    Sürücülərə nəqliyyat vasitələrini sürüşmə, aşma və digər bu kimi təhlükə ehtimalı olan obyektlərdən kənarda saxlamaq, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük vermək tövsiyə olunur.

    Həmçinin, piyadalar da mövcud hava şəraitini nəzərə almalı, yollarda özlərinin və digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməlidirlər.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (DYP) Küləkli hava şəraiti Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за ветра

    Son xəbərlər

    13:52

    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Futbol
    13:43

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    13:33

    Menyuda olub, sürfədə olmayan çeşid: uşaq bağçalarında qidalanma necədir? - ARAŞDIRMA

    Elm və təhsil
    13:30

    "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

    Futbol
    13:26
    Foto

    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

    İncəsənət
    13:25

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    13:22

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Digər ölkələr
    13:17

    Türkiyədə keçiriləcək matçlarda Mirça Luçeskunun xatirəsi anılacaq

    Futbol
    13:16

    İranın Lavan və Sirri adalarında bir neçə partlayış baş verib - YENİLƏNİB

    Region
