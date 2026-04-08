Дорожная полиция Азербайджана призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за ветра

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Водителей просят быть осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения. Особую ответственность следует проявлять владельцам и водителям прицепных, тентованных и длинномерных грузовиков - им рекомендуется внимательно следить за упаковкой груза.

Автомобили рекомендуется парковать вдали от зон возможных оползней и падения предметов, отдавая предпочтение закрытым парковкам.

Пешеходов также просят учитывать погодные условия и избегать действий, создающих угрозу для их жизни и здоровья, а также для других участников движения.