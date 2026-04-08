    Çinin vasitəçiliyi ilə Əfqanıstan-Pakistan danışıqlarında irəliləyiş əldə olunub

    Çinin vasitəçiliyi ilə Əfqanıstan-Pakistan danışıqlarında irəliləyiş əldə olunub

    Əfqanıstan və Pakistan Çinin Urumçi şəhərində keçirilən sülh danışıqları zamanı münaqişənin hərtərəfli həllini araşdırmaq barədə razılığa gəliblər.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verdiyi kimi, bu barədə Çin XİN-in rəsmi nümayəndəsi Mao Ninq mətbuat üçün gündəlik brifınqdə məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Çindəki görüşlərdə hər iki ölkə vəziyyətin gərginləşməsinə və ya mürəkkəbləşməsinə səbəb ola biləcək addımlar atmamaq barədə razılığa gəlib.

    Mao əlavə edib ki, Çin hər iki ölkə ilə əlaqə saxlamağa davam edəcək və dialoq üçün platforma təqdim edəcək.

    Qeyd edək ki, aprelin 1-də Əfqanıstan və Pakistan Çinin vasitəçiliyi ilə sərhəddə gərginliyin azaldılması üçün danışıqlara başlayıb. Danışıqlar Urumçidə əfqan tərəfinin təşəbbüsü ilə üç ölkənin müvafiq qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Çin etimadın möhkəmləndirilməsi və vəziyyətin gərginliyinin azaldılması istiqamətində addım kimi tərəflər arasında ticarətin bərpasını dəstəkləyib.

    "Qarabağ" rəhbərliyi heyətin gücləndirilməsini və infrastruktur layihələrini müzakirə edib

    Xəzər dənizində yenidən zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Menyuda olub, sürfədə olmayan çeşid: uşaq bağçalarında qidalanma necədir? - ARAŞDIRMA

    "Zirə"nin futbolçusu Eren Aydın: "Kəpəz"ə vurduğum qol karyeramın ən yaxşısıdır"

    Ankarada azərbaycanlı rəssamların "Suverenliyimizi qazandıran şanlı zəfər" adlı sərgisi keçirilir

    İsrailin İstanbuldakı Baş Konsulluğunun qarşısındakı silahlı insidentlə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Makron və Koşta Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini razılaşmalara riayət etməyə çağırıblar

    Türkiyədə keçiriləcək matçlarda Mirça Luçeskunun xatirəsi anılacaq

    İranın Lavan və Sirri adalarında bir neçə partlayış baş verib - YENİLƏNİB

