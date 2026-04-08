МИД Китая: Афганистан и Пакистан согласовали меры по деэскалации

Китай заявил, что Афганистан и Пакистан договорились в ходе мирных переговоров в китайском городе Урумчи изучить всеобъемлющее решение конфликта.

Как предает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на ежедневном брифинге для прессы,

По ее словам, на встречах в Китае обе страны договорились не предпринимать действий, которые могли бы привести к эскалации или осложнению ситуации.

Мао добавила, что Китай продолжит поддерживать связь с обеими странами и предоставит платформу для диалога.

Отметим, что 1 апреля, Афганистан и Пакистан при посредничестве Китая начали переговоры для снижения напряженности на границе. Переговоры проходили в Урумчи по инициативе афганской стороны при участии представителей профильных ведомств трех стран. Китай выступал за восстановление торговли между сторонами как шаг к укреплению доверия и деэскалации ситуации.