Президент Алжира утвердил состав нового правительства

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун в воскресенье официально назначил Сифи Гриба, ранее исполнявшего обязанности премьер-министра, на пост главы правительства и поручил ему сформировать новый кабинет министров.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба алжирского президента.

"Президент Республики господин Абдельмаджид Теббун принял сегодня исполняющего обязанности премьер-министра господина Сифи Гриба, которого он официально назначил премьер-министром, и поручил сформировать правительство", - говорится в сообщении.

После встречи с президентом Сифи Гриб заявил, что Теббун дал ему четкие указания сосредоточиться на служении алжирскому народу и развитии национальной экономики. "Президент Республики дал все необходимые инструкции, чтобы в первую очередь служить гражданам Алжира и поднять национальную экономику до уровня, соответствующего статусу Алжира как ключевого государства на региональном и международном уровнях", - цитирует алжирское государственное информационное агентство Algérie Presse Service слова Гриба. Он также подчеркнул, что вместе с новым правительством будет работать на местах, служить гражданам и учитывать мнения всех слоев общества для блага страны.

В тот же день президент Теббун, являющийся верховным главнокомандующим вооруженными силами и министром обороны, утвердил состав правительства под руководством Сифи Гриба, о чем сообщил официальный представитель президентской администрации Самир Аггун.