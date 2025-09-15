İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Əlcəzair prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 00:23
    Əlcəzair prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib

    Əlcəzair prezidenti Əbdülməcid Tebbun ölkənin yeni hökumətinin tərkibini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Algeria Press Service" məlumat yayıb.

    Baş nazir Sifi Qribin rəhbərlik etdiyi kabinetə 10 yeni nazir daxildir.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 14-də Tebbun hökumət başçısı vəzifəsini icra edən Qribi baş nazir təyin edib və ona yeni kabineti formalaşdırmağı tapşırıb.

    Президент Алжира утвердил состав нового правительства

    Son xəbərlər

    01:39

    Almaniyanın xarici işlər naziri: NATO ölkələri Rusiyaya təzyiqləri artırmalıdır

    Digər ölkələr
    01:12

    KİV: Türkiyə əsilli Sinan Selen Almaniyanın əks-kəşfiyyatına rəhbərlik edəcək

    Digər ölkələr
    00:45

    ABŞ-də Çarli Kirk abidəsini təhqir edən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:23

    Əlcəzair prezidenti yeni hökumətin tərkibini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    00:00

    Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasından 107 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Azərbaycanda Bilik Günüdür

    Elm və təhsil
    23:58

    Gəncədə üzgüçülük üzrə "Ganja Cup 2025" turniri başa çatıb

    Fərdi
    23:57

    Türkiyənin basketbol millisi Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Komanda
    23:39

    Azərbaycanın sərbəst güləşçiləri dünya çempionatına üç medalla başlayıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti