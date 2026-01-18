Премьера Пакистана пригласили войти в "Совет мира" по Газе

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф получил от президента США Дональда Трампа предложение войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа.

Как передает Report, об этом сообщил МИД исламской республики.

"Пакистан продолжит участвовать в международных усилиях по обеспечению мира и безопасности в Газе, ведущих к долгосрочному урегулированию палестинской проблемы в соответствии с резолюциями ООН", - указывается в заявлении ведомства.