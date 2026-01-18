Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub
Digər ölkələr
- 18 yanvar, 2026
- 17:53
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trampdan Qəzza sektorunu idarə edəcək Sülh Şurasına daxil olmaq təklifi alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
"Pakistan BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq Fələstin probleminin uzunmüddətli həllinə aparan Qəzzada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə beynəlxalq səylərdə iştirakını davam etdirəcək", - nazirliyin bəyanatında qeyd olunur.
