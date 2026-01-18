İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:53
    Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trampdan Qəzza sektorunu idarə edəcək Sülh Şurasına daxil olmaq təklifi alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Pakistan BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq Fələstin probleminin uzunmüddətli həllinə aparan Qəzzada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə beynəlxalq səylərdə iştirakını davam etdirəcək", - nazirliyin bəyanatında qeyd olunur.

    Премьера Пакистана пригласили войти в "Совет мира" по Газе

