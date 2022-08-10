Премьер Японии проведет перестановки в правительстве на фоне падения рейтингов

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в среду перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне снижения уровня поддержки населения, зафиксированного опросами в последние несколько недель.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида проведет в среду перестановки в правительстве и руководстве правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне снижения уровня поддержки населения, зафиксированного опросами в последние несколько недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, проблемы, с которыми столкнулись власти, касаются внутренних вопросов, включая инфляцию и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения", в связи с чем изменений во внешней политике страны после перетасовки не ожидается.

Опросы общественного мнения, проведенные, в частности, телеканалом NHK и агентством Kyodo, показали падение уровня одобрения правительства более чем на 10 процентных пунктов. Впрочем, по мнению профессора Токийского университета и эксперта Токийского фонда Кадзуто Судзуки, рейтинги администрации Кисиды по-прежнему находятся на высоком уровне уже продолжительное время и говорить о грядущем политическом кризисе не приходится, а перестановки связаны со стратегическими планами премьера укрепить свое влияние в правящей партии, традиционно поделенной на фракции.