    Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 15:03
    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити опоздала на саммит лидеров стран "Группы двадцати" в ЮАР примерно на час.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Отмечается, что перед тем, как она заняла свое место, ей пожал руку вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака.

    Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Саммит открыл президент ЮАР Сирил Рамафоса.

    Япония Санаэ Такаити ЮАР Саммит G20

