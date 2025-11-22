Премьер Японии на час опоздала на встречу лидеров G20

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити опоздала на саммит лидеров стран "Группы двадцати" в ЮАР примерно на час.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что перед тем, как она заняла свое место, ей пожал руку вице-президент Индонезии Гибран Ракабуминг Рака.

Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Саммит открыл президент ЮАР Сирил Рамафоса.