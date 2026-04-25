    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Премьер Венгрии Орбан отказался от депутатского мандата

    Премьер Венгрии Орбан отказался от депутатского мандата

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отказаться от депутатского мандата, при этом оставаясь лидером коалиции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

    Как передает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Орбан сообщил в видеообращении.

    "Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения", - сказал он.

    Он отметил, что правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и в июне намерено провести свой общенациональный съезд. "Если съезд окажет мне доверие, то я буду готов выполнить эту задачу", - подчеркнул Орбан.

    Напомним, что по итогам парламентских выборов 12 апреля оппозиционная партия "Тиса" получила 141 место в парламенте из 199, а правящая партия "ФИДЕС" потерпела поражение, получив 52 места.

    Лидер победившей партии "Тиса" Петер Мадьяр официально вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.

    Macarıstanın Baş naziri Orban deputat mandatından imtina edib

    Мухтар Бабаев провел встречу с министром Сербии в рамках RES 2026

    "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии

    Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном по телефону

    Прошло 40 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенной катастрофы XX века

    "Арсенал" вернул лидерство в Английской премьер-лиге

    Арагчи: Мы не уверены в серьезном настрое США на диалог

    Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    Трамп: США получили от Ирана новое предложение

    Мухтар Бабаев: Климатические риски в Центральной Азии усиливаются

