Премьер Венгрии Орбан отказался от депутатского мандата

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил отказаться от депутатского мандата, при этом оставаясь лидером коалиции "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз".

Как передает Report со ссылкой на венгерские медиа, об этом Орбан сообщил в видеообращении.

"Мандат, который я получил как первый номер списка коалиции в составе ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии, фактически является парламентским мандатом ФИДЕС, поэтому я решил от него отказаться. Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения", - сказал он.

Он отметил, что правление ФИДЕС предложило ему продолжить работу в качестве председателя партии и в июне намерено провести свой общенациональный съезд. "Если съезд окажет мне доверие, то я буду готов выполнить эту задачу", - подчеркнул Орбан.

Напомним, что по итогам парламентских выборов 12 апреля оппозиционная партия "Тиса" получила 141 место в парламенте из 199, а правящая партия "ФИДЕС" потерпела поражение, получив 52 места.

Лидер победившей партии "Тиса" Петер Мадьяр официально вступит в должность премьер-министра Венгрии 9 мая.