İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Macarıstanın Baş naziri Orban deputat mandatından imtina edib

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban "FİDES - Macarıstan Vətəndaş İttifaqı" koalisiyasının lideri olaraq qalmaqla deputat mandatından imtina etmək qərarına gəlib.

    "Report" Macarıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Orban videomüraciətində bildirib.

    "FİDES və Xristian-Demokrat Xalq Partiyasının tərkibində olduğu koalisiya siyahısının birinci nömrəsi kimi aldığım mandat, əslində FİDES-in parlament mandatıdır, buna görə də mən ondan imtina etmək qərarına gəldim. İndi mən parlamentdə deyil, milli partiya hərəkatının yenidən təşkil edilməsi üçün lazımam", - o bildirib.

    Orban qeyd edib ki, FİDES-in idarə heyəti ona partiya sədri kimi işini davam etdirməyi təklif edib və iyun ayında öz ümummilli qurultayını keçirmək niyyətindədir. "Əgər qurultay mənə etimad göstərərsə, mən bu vəzifəni yerinə yetirməyə hazır olacağam", - Orban vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, aprelin 12-də keçirilən parlament seçkilərinin yekunlarına əsasən, müxalif "Tisa" partiyası parlamentdəki 199 yerdən 141-ni əldə edib, hakim "FİDES" partiyası isə məğlubiyyətə uğrayaraq 52 yer qazanıb.

    Qalib gələn "Tisa" partiyasının lideri Peter Madyar mayın 9-da rəsmən Macarıstanın Baş naziri vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

    Viktor Orban Deputat Macarıstan Peter Madyar
    Премьер Венгрии Орбан отказался от депутатского мандата

    Son xəbərlər

    01:01

    Mali Silahlı Qüvvələri ordu mövqelərinə hücum edən 80 yaraqlını məhv edib

    Digər ölkələr
    00:41

    Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Ekologiya
    00:18

    SEPAH: İran Ordusu ABŞ və İsrailin istənilən hücumuna hazırdır

    Region
    00:00

    XX əsrin ən böyük texnogen fəlakəti - Çernobıl AES-də baş verən qəzadan 40 il ötür

    Digər ölkələr
    23:58

    Pakistan və İran Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olunması səylərini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Tramp: ABŞ İrandan yeni təklif alıb

    Digər ölkələr
    23:24

    Əraqçi: ABŞ-nin diplomatiyaya ciddi yanaşıb-yanaşmadığı aydın deyil

    Region
    23:17

    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    23:10

    Şahbaz Şərif və Məsud Pezeşkian regional məsələləri müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti