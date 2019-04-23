Премьер Украины намерен уйти из партии Петра Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет "Блок Петра Порошенко", чтобы принять участие в парламентских выборах с собственной политической силой, передает Report со ссылкой на телеканала "Звезда".

В.Гройсман назвал себя "статистом" в нынешней обстановке и отметил, что, наоборот, хочет быть активным, "бороться за идеи и их внедрять". При этом он сразу очертил круг потенциальных соратников, заявив, что в составе его партии будут только "люди с хорошей репутацией", которые "реально смогут делать вещи".

Глава украинского правительства также указал на необходимость изменения действующей избирательной системы Верховной Рады по той причине, что новоизбранный парламент, действующий по "старой системе, через пару месяцев станет самым большим нашим разочарованием".

Наряду с этим В.Гройсман направил в Верховную раду представление об увольнении министра финансов страны Александра Данилюка. Причину увольнения политик объяснил несоответствием поведения А.Данилюка занимаемой им должности.