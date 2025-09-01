Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу
- 01 сентября, 2025
- 20:43
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.
"После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинским президентом", - сказал Фицо.
