Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в пятницу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинским президентом", - сказал Фицо.