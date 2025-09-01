    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:43
    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, rəsmi feysbuk səhifəsində yayımlanan videomüraciətində bildirib.

    "Cümə axşamı Pekindən qayıtdıqdan sonra cümə günü Ukrayna Prezidenti ilə görüşmək üçün Slovakiyanın şərqinə gedəcəyəm", - Fitso deyib.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Премьер Словакии встретится с Зеленским в пятницу

    Son xəbərlər

    22:23

    A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    22:16

    Türkiyənin üç vilayətində meşə yanır

    Region
    21:57

    Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    21:46

    "İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək

    Futbol
    21:43

    Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:39

    Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməz

    Xarici siyasət
    21:25

    Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidir

    Region
    21:17

    Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırır

    Digər ölkələr
    21:05

    Misirin Baş naziri: İsrail Qəzza ilə bağlı son təklifi qəbul etməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti