Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 21:43
Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, rəsmi feysbuk səhifəsində yayımlanan videomüraciətində bildirib.
"Cümə axşamı Pekindən qayıtdıqdan sonra cümə günü Ukrayna Prezidenti ilə görüşmək üçün Slovakiyanın şərqinə gedəcəyəm", - Fitso deyib.
