Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

Украина не может стать членом НАТО.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине во вторник.

Он подчеркнул, что Словакия поддержит вхождение Украины в ЕС.

Путин со своей стороны также заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. "Но мы никогда не возражали против членства Украины в ЕС", - добавил российский президент.