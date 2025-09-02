Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 13:45
Украина не может стать членом НАТО.
Как сообщает Report, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине во вторник.
Он подчеркнул, что Словакия поддержит вхождение Украины в ЕС.
Путин со своей стороны также заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. "Но мы никогда не возражали против членства Украины в ЕС", - добавил российский президент.
Последние новости
13:54
Путин: Россия не собирается нападать на ЕвропуДругие страны
13:46
Путин заявил, что обсуждал с Трампом послевоенные гарантии безопасности для УкраиныДругие страны
13:45
Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТОДругие страны
13:45
В Азербайджане задержан мужчина, шантажировавший пользователей TikTok их интимными кадрамиПроисшествия
13:44
Азербайджанский клуб продлил контракт с турецким главным тренеромКомандные
13:32
Чемпионка Паралимпийских игр получила должность в МЧС АзербайджанаИндивидуальные
13:32
ВОЗ: На самоубийства приходится как минимум одна из 100 смертей во всем миреДругие страны
13:30
В Баку впервые пройдет фестиваль культуры ОИСKультурная политика
13:21