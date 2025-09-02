    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Премьер Словакии: Украина не может стать членом НАТО

    • 02 сентября, 2025
    • 13:45
    Украина не может стать членом НАТО.

    Как сообщает Report, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине во вторник.

    Он подчеркнул, что Словакия поддержит вхождение Украины в ЕС.

    Путин со своей стороны также заявил, что членство Украины в НАТО неприемлемо для России. "Но мы никогда не возражали против членства Украины в ЕС", - добавил российский президент.

