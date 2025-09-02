Slovakiya Baş naziri: Ukrayna NATO-nun üzvü ola bilməz
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 13:57
Ukrayna NATO-nun üzvü ola bilməz.
"Report" xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bu gün Pekində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.
O vurğulayıb ki, Slovakiya Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyünü dəstəkləyəcək.
Putin isə öz növbəsində, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün Rusiya üçün qəbuledilməz olduğunu bildirib.
"Lakin biz heç vaxt Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə etiraz etməmişik", - o əlavə edib.
