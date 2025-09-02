    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Slovakiya Baş naziri: Ukrayna NATO-nun üzvü ola bilməz

    • 02 sentyabr, 2025
    • 13:57
    Slovakiya Baş naziri: Ukrayna NATO-nun üzvü ola bilməz

    Ukrayna NATO-nun üzvü ola bilməz.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bu gün Pekində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşündə bildirib.

    O vurğulayıb ki, Slovakiya Ukraynanın Avropa İttifaqına (Aİ) üzvlüyünü dəstəkləyəcək.

    Putin isə öz növbəsində, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünün Rusiya üçün qəbuledilməz olduğunu bildirib.

    "Lakin biz heç vaxt Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyünə etiraz etməmişik", - o əlavə edib.

