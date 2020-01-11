Премьер Швеции: Иран должен понести ответственность за сбитый самолет

Иран должен понести ответственность за сбитый украинский Boeing, даже если это произошло по ошибке. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"То, что самолет был сбит, - это ужасно и неприемлемо. Тот факт, что гражданский самолет был сбит, должен вызвать осуждение. Иран должен понести полную ответственность, в том числе перед теми, кого затронуло (произошедшее - ред.)", - цитирует Лёвена издание Dagens Nyheter.Он также призвал провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего."Иран взял на себя ответственность за то, что самолет был сбит. Иран утверждает, что самолет был сбит по ошибке. Это заявление дает повод для тщательного и прозрачного расследования, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего", - заявил премьер-министр.