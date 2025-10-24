Премьер Румынии заявил о готовности уйти в отставку
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 11:09
Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил о готовности покинуть свой пост даже "завтра", если этот шаг поможет стране выйти из кризиса.
Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Antena 3.
"Я могу уйти завтра. <...> Боложан может быть премьер-министром или нет, это не проблема. Мы все временные. Но мы должны реагировать на проблемы, с которыми сталкивается Румыния. Мы не можем убежать от этих проблем, давайте слушать друг друга", - сказал он.
Последние новости
12:07
Фото
18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского районаКарабах
12:05
ММ одобрил назначение судей в Апелляционные суды Баку, Сумгайыта и ГянджиМилли Меджлис
12:02
Германия направит на восстановление Украины €30 млн - ОБНОВЛЕНОВ регионе
12:01
Анар Алиев: Азербайджан смог обеспечить электронный переход в социальной сфереСоциальная защита
11:58
ММ одобрил освобождение от должности судьи Верховного суда НахчыванаМилли Меджлис
11:55
Парламент одобрил назначение судей Верховного судаМилли Меджлис
11:53
Ульви Мехдиев: Искусственный интеллект и "зеленый переход" меняют рынок трудаИКТ
11:53
Синиша Мали: Необходим более активный план для расширения сотрудничества с АзербайджаномФинансы
11:32