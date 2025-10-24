Премьер Румынии заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил о готовности покинуть свой пост даже "завтра", если этот шаг поможет стране выйти из кризиса.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Antena 3.

"Я могу уйти завтра. <...> Боложан может быть премьер-министром или нет, это не проблема. Мы все временные. Но мы должны реагировать на проблемы, с которыми сталкивается Румыния. Мы не можем убежать от этих проблем, давайте слушать друг друга", - сказал он.