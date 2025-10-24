İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Rumıniya Baş naziri: İstefa verməyə hazıram

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 11:28
    Rumıniya Baş naziri: İstefa verməyə hazıram

    Rumıniyanın Baş naziri İlie Bolojan ölkənin böhrandan çıxmasına kömək edəcəyi təqdirdə vəzifəsindən getməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "Antena 3" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Mən vəzifəmdən sabah gedə bilərəm. Bolojan Baş nazir ola ya da olmaya bilər, bu, problem deyil. Hamımız müvəqqətiyik. Lakin Rumıniyanın üzləşdiyi problemlərə reaksiya verməliyik. Biz bu problemlərdən qaça bilmərik, gəlin bir-birimizi dinləyək", - Baş nazir vurğulayıb.

    Премьер Румынии заявил о готовности уйти в отставку

