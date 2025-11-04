Премьер РФ и лидер КНР в Пекине обсудили укрепление стратегического партнерства
- 04 ноября, 2025
- 09:55
Премьер России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества, совместным проектам в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
В переговорах приняли участие члены правительств обеих стран.
Отметим, что в рамках визита Мишустина принято совместное коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств, в котором говорится о том, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран.
"Стороны продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и надлежащим образом отвечать на внешние вызовы", - сказано в документе.
Кроме того, РФ и Китай договорились поддерживать проекты, цель которых заключается в создании научной лунной станции и координации миссий по исследованию единственного естественного спутника Земли.
Стороны также выразили готовность совместно работать над созданием Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ и т.д.