İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Rusiyanın Baş naziri və Çin Sədri Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 10:06
    Rusiyanın Baş naziri və Çin Sədri Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustin və Çin Sədri Si Cinpin Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə edərək ticari-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına, enerji, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində birgə layihələrə xüsusi diqqət yetiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Danışıqlarda hər iki ölkənin hökumət üzvləri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Mişustinin Çinə səfəri çərçivəsində iki dövlətin hökumət başçılarının 30-cu müntəzəm görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Rusiya-Çin münasibətlərinin üçüncü ölkələrə qarşı yönəlmədiyi bildirilib.

    "Tərəflər bütün sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirməyə və xarici çağırışlara müvafiq cavablar verməyə davam edəcəklər", - sənəddə vurğulanıb.

    Rusiya Mixail Mişustin Çin Si Cinpin
    Премьер РФ и лидер КНР в Пекине обсудили укрепление стратегического партнерства

    Son xəbərlər

    11:02

    Bahar Muradova: Gender bərabərliyi üzrə 2025-2027-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planının qəbulunu gözləyirik

    Daxili siyasət
    11:01

    Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər

    Biznes
    11:01

    Gələn il orta pensiya məbləğinin 579,2 manat təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır

    Sosial müdafiə
    11:01

    SOCAR gələn il 450 milyon manat dividend ödəməli olacaq

    Maliyyə
    11:00

    Azərbaycanın vergi sistemində üfüqi monitorinqlər həyata keçiriləcək

    Biznes
    10:59

    "Araz-Naxçıvan"ın qapıçısı: "Çempionlar Liqasının 1/8 finalına vəsiqə qazanacağımıza inanırdıq"

    Futbol
    10:58
    Foto

    Ədliyyə Nazirliyi və KOBİA biznes assosiasiyalarla görüş keçirib

    Daxili siyasət
    10:56

    Ömər Kocaman: TDT-nin Qəbələ zirvəsi təşkilatın artıq önəmli aktora çevrildiyini təsdiq edib

    Xarici siyasət
    10:51

    Səhiyyə Nazirliyinin rüşvət almaqda təqsirləndirilən sabiq vəzifəli şəxslərinə hökm oxunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti