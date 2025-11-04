Rusiyanın Baş naziri və Çin Sədri Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər
Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustin və Çin Sədri Si Cinpin Pekində strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə edərək ticari-iqtisadi əməkdaşlığın inkişafına, enerji, sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində birgə layihələrə xüsusi diqqət yetiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri məlumat yayıb.
Danışıqlarda hər iki ölkənin hökumət üzvləri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Mişustinin Çinə səfəri çərçivəsində iki dövlətin hökumət başçılarının 30-cu müntəzəm görüşünün yekunlarına dair birgə bəyanat qəbul edilib. Bəyanatda Rusiya-Çin münasibətlərinin üçüncü ölkələrə qarşı yönəlmədiyi bildirilib.
"Tərəflər bütün sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirməyə və xarici çağırışlara müvafiq cavablar verməyə davam edəcəklər", - sənəddə vurğulanıb.