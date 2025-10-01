Премьер Палестины: Подготовлен план послевоенного восстановления Газы

Премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа заявил, что правительство готово начать восстановительные работы в Газе сразу после прекращения военного наступления Израиля.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, премьер также отметил, что среди основных приоритетов находятся расчистка руин, открытие дорог и обеспечение временных убежищ.

В рамках подготовленного плана реконструкции анклава также предусмотрено проведение Конференции по восстановлению в Каире, которая нацелена на сбор средств для 56 программ, охватывающих около 3500 проектов, разработанных с местными и международными партнерами.