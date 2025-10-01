İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdır

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 21:34
    Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdır

    Fələstin Muxtariyyətinin Baş naziri Məhəmməd Mustafa bildirib ki, İsrailin hərbi hücumu başa çatan kimi hökumət Qəzzada bərpa işlərinə başlamağa tam hazırdır.

    "Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, baş nazir qeyd edib ki, əsas prioritetlər arasında dağıntıların təmizlənməsi, yolların açılması və müvəqqəti sığınacaqların təmin edilməsi yer alır.

    Planın tərkibində Qahirədə Bərpa Konfransının keçirilməsi də var. Bu konfrans yerli və beynəlxalq tərəfdaşlarla hazırlanmış 3500-ə yaxın layihəni əhatə edən 56 proqram üçün maliyyə toplamağı hədəfləyir.

    Fələstin Qəzza bərpa

    Son xəbərlər

    21:34

    Fələstin Baş naziri: Müharibə bitdikdən sonra Qəzza üçün bərpa planları hazırdır

    Digər ölkələr
    21:33
    Foto
    Video

    "Qarabağ" "Kopenhagen"lə oyunda fasiləyə öndə yollanıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:15

    Pentaqon ABŞ və Ukraynanın hərbi məqsədləri üçün 179,5 milyon dollar məbləğində vəsait ayırıb

    Digər ölkələr
    21:12

    Gürcüstanın səhiyyə naziri: Azərbaycanı ən yaxşı vəziyyətdə görmək bizim üçün böyük qürurdur

    Xarici siyasət
    20:52

    AİİB-nin Bakı Metropoliteninə ayıracağı kreditin xərclənmə istiqamətləri açıqlanıb - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    20:39

    Səfir: Ukrayna ilə Azərbaycanı çoxəsrlik əməkdaşlıq və dostluq birləşdirir

    Xarici siyasət
    20:31

    Paşinyan Danimarkaya işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    20:30

    Bakının 4 rayonunun bəzi ərazilərinə təbii qazın verilişi dayandırılacaq

    Energetika
    20:25

    Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifəsindən azad olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti