Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду предложил Афганистану провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта между странами.

Как передает Report, слова Шарифа приводит Associated Press.

"Мы хотим, чтобы мир восторжествовал. Афганистану стоит понять: то, что хорошо для нас, хорошо и для них. Нельзя давать обещание, и потом их не выполнять", - сказал он.

В то же время он упомянул, что в атаках на этой неделе в Пакистане был замечен "афганский след".