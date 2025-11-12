Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 23:19
    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду предложил Афганистану провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта между странами.

    Как передает Report, слова Шарифа приводит Associated Press.

    "Мы хотим, чтобы мир восторжествовал. Афганистану стоит понять: то, что хорошо для нас, хорошо и для них. Нельзя давать обещание, и потом их не выполнять", - сказал он.

    В то же время он упомянул, что в атаках на этой неделе в Пакистане был замечен "афганский след".

    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

