Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 23:19
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в среду предложил Афганистану провести новый раунд переговоров по урегулированию конфликта между странами.
Как передает Report, слова Шарифа приводит Associated Press.
"Мы хотим, чтобы мир восторжествовал. Афганистану стоит понять: то, что хорошо для нас, хорошо и для них. Нельзя давать обещание, и потом их не выполнять", - сказал он.
В то же время он упомянул, что в атаках на этой неделе в Пакистане был замечен "афганский след".
