İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 23:53
    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan hökuməti açıqlama yayıb.

    "Biz regionda sülh və sabitlik istəyirik. Əfqanıstan anlamalıdır ki, bizim üçün yaxşı olan, onlar üçün də yaxşıdır. Vəd verib sonra onu yerinə yetirməmək olmaz", - baş nazir bildirib.

    Bu təklif Pakistan ərazisində son zamanlar baş vermiş hücumlarla əlaqədar irəli sürülüb. Baş nazirin sözlərinə görə, həmin hücumlarda "əfqan izi" müşahidə olunub.

    Bundan əvvəl Pakistan ilə Əfqanıstan təhlükəsizlik və sərhəd məsələləri üzrə dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəlib. Yeni görüşün İstanbulda, Türkiyə və Qətərin vasitəçiliyi ilə keçirilməsi planlaşdırılır. Tərəflər daha əvvəl Dohada razılaşdırılmış atəşkəs rejiminin icrasını müzakirə edəcəklər.

    Bu danışıqlar iki ölkə arasında sərhəd gərginliyinin azaldılması, transmilli terrorizmlə mübarizə və iqtisadi-humanitar əlaqələrin gücləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    Pakistan Əfqanıstan
    Премьер Пакистана предложил Афганистану провести новый раунд переговоров

    Son xəbərlər

    23:53

    Pakistan Baş naziri Əfqanıstana danışıqların yeni raundunun keçirilməsini təklif edib

    Digər ölkələr
    23:41

    Azərbaycan klubu FIBA Avropa Kubokunda Estoniya təmsilçisinə məğlub olub

    Komanda
    23:37

    ABŞ Energetika Nazirliyi Azərbaycanın 2026-cı il üzrə neft hasilatı proqnozunu əvvəlki səviyyədə saxlayıb

    Energetika
    23:33

    Hakan Fidan Ankarada Rüstəm Umerovla görüşüb

    Region
    23:26
    Video

    Filadelfiya şəhər meriyasının qarşısında Azərbaycan bayrağı ucaldılıb

    Digər ölkələr
    23:23

    Polşa miqrasiya paktından azad olmaq üçün Avropa Komissiyasına rəsmi müraciət edib

    Digər ölkələr
    23:07

    Hindistan Yeni Dehlidəki partlayışı terror aktı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    22:52

    BAEA Tehranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarını açıqlayıb

    Region
    22:37

    Gürcüstanda qəzaya uğrayan hərbi təyyarənin qara qutusu Türkiyəyə gətirilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti