    Премьер Катара: Ормузский пролив не должен использоваться как козырь в переговорах

    Премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Как передает Report со ссылкой на заявление МИД Катара в соцсети Х, стороны обсудили последние события в регионе.

    Отмечается, что в ходе беседы они подчеркнули важность сохранения режима прекращения огня между Ираном и США в целях укрепления региональной стабильности.

    Шейх Мохаммед подчеркнул необходимость оценки сторонами продолжающихся посреднических усилий, призвав к диалогу и дипломатии для устранения коренных причин кризиса и достижения устойчивого соглашения, предотвращающего возобновление эскалации.

    "Он также подчеркнул важность сохранения открытости морских маршрутов и обеспечения свободы судоходства, предостерегая от их использования в качестве козыря на переговорах", - следует из сообщения.

    Премьер Катара предупредил, что любое нарушение судоходных путей может иметь серьезные последствия для стран региона, а также для мировых поставок энергоносителей и продовольствия, с более широкими последствиями для международного мира и безопасности.

    Qətərin Baş naziri: Hörmüz boğazından danışıqlarda rıçaq kimi istifadə edilməməlidir

