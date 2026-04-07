Кристофер Лаксон назвал бесполезными угрозы Трампа ударить по инфраструктуре Ирана
- 07 апреля, 2026
- 08:59
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон заявил, что угрозы президента США Дональд Трамп нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана являются "бесполезными".
Как передает Report, его слова приводит национальная радиостанция Radio New Zealand.
"Бесполезны, потому что дальнейшие военные действия не нужны", - отметил Лаксон.
По его словам, приоритетом должно оставаться недопущение дальнейшей эскалации конфликта.
"В минувшие выходные мы узнали об угрозах президента (США - ред.). Любые из этих действий, включая бомбардировки мостов, водохранилищ и гражданской инфраструктуры, также были бы неприемлемы", - добавил он.
