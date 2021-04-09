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Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер

Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер Эрна Сульберг выплатит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон за нарушение карантинных мер при праздновании 60-летия
Другие страны
9 апреля 2021 г. 14:05
Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер
Эрна Сульберг

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг будет оштрафована по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции полицейского округа Сёр-Эст Уле Сэверуд.

"Сульберг получит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон", - сказал он.

Данные о нарушении полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

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Версия на английском языке Norwegian PM to be fined for violating quarantine measures

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