Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер

Эрна Сульберг выплатит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон за нарушение карантинных мер при праздновании 60-летия

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг будет оштрафована по делу о нарушении законодательства по борьбе с инфекционными заболеваниями во время празднования ее 60-летия. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель полиции полицейского округа Сёр-Эст Уле Сэверуд.

"Сульберг получит штраф в размере 20 тыс. норвежских крон", - сказал он.

Данные о нарушении полиция получила из материалов СМИ и со слов самой Сульберг. Согласно этой информации, в феврале семья премьера дважды собиралась по случаю празднования ее дня рождения и на месте оба раза присутствовали более 10 человек, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.